В киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева сообщили, что художественный фильм «Акыркы коч» (The Road to Eden) покажут на кинофестивале Atlantic International Film Festival, который пройдёт в Колумбии.

Ранее кинокартину Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу уже показывали на ряде международных кинофестивалях и она завоевала несколько призов.

«Atlantic International Film Festival, возник в рамках концепции создания места встречи кинолюбителей, кинематографистов, теоретиков и других профессионалов киноискусства. Его цель — быть витриной для распространения современных предложений по качеству, относящихся к кинематографическому языку из любого жанра», — сообщили в «Кыргызфильме».

Фильм «Акыркы коч» сняли совместно киностудия «Кыргызфильм» и Общественный фонд «Билимкана».

Сюжет картины в том, что главный герой по имени Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, однажды узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат решает продать свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь родному брату или другу.

Мировая премьера фильма состоялась в 2020 году на международном фестивале в столице Эстонии, Таллине. Национальная премьера кинокартины состоялась 1 сентября в Бишкеке в кинотеатре «Космопарка».

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