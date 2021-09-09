Пресс-служба МЧС сообщила, что 8 сентября примерно в 20:11 на центральном рынке в городе Кызыл-Кия в Баткенской области произошел пожар. По данным ведомства, огонь уничтожил около 2500 квадратных метров торговых площадей.

В МЧС добавили, что пострадавших нет. Пожар потушили только в 05:35 утра и для этого привлекли 5 пожарных частей и 18 спасателей МЧС.

«Причины пожара и нанесённый ущерб уточняются», — сообщили в ведомстве.

Это не первый случай пожара на рынке в Баткенской области за последнее время. 29 августа примерно в 21:00 произошел пожар в одном из магазинов на центральном рынке города Баткен. В результате сгорели пять магазинов и швейный цех. Всего огонь уничтожил около 550 квадратных метров торговых площадей.

После происшествия замначальника Баткенского областного управления МЧС Темирбай Айтибаев сообщил журналистам, что рынок города не соответствует правилам пожарной безопасности, так как подъездные пути к нему перекрыты.

В свою очередь полпреда президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев заявил, что власти планируют перенести рынок из центра города на окраину.