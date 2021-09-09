Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 9 сентября Главное управления внутренних дел (ГУВД) столицы и муниципалитет подписали с госкомпанией «Альфа Телеком» (MegaCom) меморандум об установке камер видеонаблюдения в городе.

Гендиректор компании MegaCom Азат Базаркулов, глава ГУВД Азамат Ногойбаеви и вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека

Документ подписали глава столичного ГУВД Азамат Ногойбаев, гендиректор компании MegaCom Азат Базаркулов и вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.

В мэрии пояснили, что видеонаблюдение будут устанавливать на многофункциональных объектах, еще одна цель меморандума это увеличение охвата интернетом. Муниципалитет и милиция будут определять места для установки видеонаблюдения.

«MegaCom будет обеспечивать строительство и установку объектов инфраструктуры, дальнейшую эксплуатацию и обеспечение связью систем видеонаблюдения», — сообщили в мэрии.

В мэрии пока не сообщили будут ли камеры видеонаблюдения оборудованы распознаванием лиц, для поимки преступников, или нет.

В октябре 2019 года власти уже занимались установкой в Бишкеке камер видеонаблюдения. В их числе были 60 новых камер, установленных к открытию центра мониторинга ГУВД. Треть этих камер подключили к системе распознавания лиц, работа которой окутана множеством тайн.

Проект не вызвал широкого обсуждения у бишкекчан — возможно, из-за малых масштабов. Но при этом не было неизвестно многих деталей сделки, которую власти Кыргызстана заключили с мировым лидером в установке систем распознавания лиц — Китаем.