Сотрудники милиции в селе Бостери Иссык-Кульской области провели профилактические беседы с гражданами Пакистана и Индии. Они предупредили о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и мер безопасности при плавании.

Кроме того, сотрудники милиции объяснили, что в озере запрещено мыться с мылом, мочалкой и другими средствами.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором двое иностранных граждан моются с мочалками на озере Иссык-Куль. По данным издания Turmush, милиционеры не смогли найти мужчин на видео.

Поток туристов из Пакистана

Последние пару месяцев кыргызстанцы обсуждают массовый поток туристов из Пакистана. Количество туристов из Пакистана резко увеличилось после того, как власть в соседнем Афганистане захватило террористическое движение «Талибан».

На заседании парламента 7 сентября депутаты подняли вопрос о том, что пакистанцы, находящиеся на Иссык-Куле, не соблюдают карантин и вместо того, чтобы находиться в обсервации, гуляют по улицам. Однако замглавы МВД Нурбек Абдиев заверил, что у всех граждан Пакистана при въезде в Кыргызстан есть ПЦР-тест с отрицательным результатом и они вакцинированы от COVID-19.

На этом же заседании стало известно, что аэропорт «Манас» заработал $540 тысяч на чартерных рейсах из Пакистана. Всего в Кыргызстан прибыло 65 чартерных рейсов из пакистанских городов Исламабад, Лахор и Сиалкот. Эти рейсы доставили в Кыргызстан около 12 тысяч человек.

Однако уже в сентябре МИД приостановил выдачу виз для граждан Пакистана и Индии. Такое решение приняли так как госорганы Кыргызстана изменяют алгоритм контроля въезда и пребывания иностранцев с учетом вопросов безопасности.

Из-за изменения алгоритма на портале «Электронная виза» идут технические работы, чтобы изменить процесс подачи заявлений на получение виз.