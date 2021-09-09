Пресс-служба президента сообщила, что 9 сентября Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Касыма Тыныстанова — кыргызского профессора, поэта и основоположника кыргызской письменности.

Памятник Тыныстанову установлен в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области, где родился поэт.

Касым Тыныстанов родился в 1901 году. В 1923 году он составил реформированный алфавит кыргызского языка на основе арабского. Затем он принимал участие в замене арабского алфавита кыргызского языка на латинский, а потом и на кириллический алфавит.

В 1928-1931 года Тыныстанов был ответственным редактором журнала «Жаны маданият жолунда», который сам и образовал. С 1930 года работал научным сотрудником, а затем стал директором кыргызского института культурного строительства.

В ноябре 1938 года Тыныстанов был репрессирован и расстрелян. Спустя 20 лет он был реабилитирован. Перезахоронение останков Тыныстанова и других репрессированных кыргызстанцев прошло в 1991 году. Это произошло после того как Бубусара Кыдыралиева раскрыла тайну жертв репрессий, найденных на Чон-Таше.

Останки поэта Тыныстанова перезахоронили в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в Бишкеке.