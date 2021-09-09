Пресс-служба минздрава сообщила, что 9 сентября в страну доставили 150 тысяч китайской вакцины против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Вакцины предоставила Турция в качестве гумпомощи.

Вакцина CoronaVac в коробках. Фото / пресс-служба минздрава

По данным минздрава, этой вакциной будут прививать всех желающих старше 18 лет. Вакцина Sinovac-CoronaVac одобрена ВОЗом для использования в чрезвычайных ситуациях.

В Кыргызстане по данным Республиканского штаба на 9 сентября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 504 тысяч человек.

Первую дозу же препарата получили более 720 тысяч кыргызстанцев.

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca.

Также страна в рамках гумпомощи получила казахскую вакцину QazVac. Кыргызстан даже зарегистрировал её, но пока не начал им вакцинировать своих граждан.

По данным портала минздрава, в стране есть свыше 1,8 млн доз вакцин.