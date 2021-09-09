Государственный комитет национальной безопасности начал досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением», связанное с проектом благоустройства реки Ак-Буура в Оше.

По информации структуры, уголовное дело завели на основе тендера, объявленного на облагораживание территории. Несмотря на это, спецслужбы в «интересах следствия» отказались давать комментарий по поводу подозреваемых.

«На данный момент идут соответствующие следственные мероприятия», — сообщили в ГКНБ.

Что это за проект?

Проект по реконструкции берега реки Ак-Бууры был предложен Таалайбеком Сарыбашовым, когда он был мэром Оша. В начале 2020 года, несмотря на пандемию, мэрия объявила тендер на разработку проекта по озеленению и благоустройству берега реки на сумму 1 млн 200 тысяч сомов.

По проекту было запланировано благоустройство 5,4 километра берега реки от улицы Нурматова до микрорайона Курманжан-Датка (бывший Юго-Восток).

Для реализации проекта из местного бюджета было выделено 252 млн сомов — из них 60 млн сомов было выделено, несмотря на пандемию коронавируса. Тогда из-за ограничений в городской бюджет недопоступило 103 млн сомов.

После ухода Таалайбека Сарыбашова с поста мэра города, новый мэр Алмаз Мамбетов сообщил, что реконструкция Ак-Бууры продолжится. Общественность считает, что Сарыбашов начал этот проект, чтобы «увековечить» свое имя.

Тендер на облагораживание реки Ак-Бууры выиграла компания «Капитал Курулуш». А журналисты издания Kaktus.media выяснили, что один из основателей компании связан с Айбеком Осмоновым.

Айбек Осмонов получил депутатский мандат в марте текущего года. Он является основателем партий «Мекеним Кыргызстан», «Ыйман Нуру» и «Биздин Кыргызстан», которая прошла в Ошский городской кенеш. Перед парламентскими выборами в прошлом году партия «Мекеним Кыргызстан» перешла к клану Матраимовых и их соратникам. На данный момент основателями партии числятся десять человек, а руководит ею сторонник Матраимова Мирлан Бакиров.

*Позже Осмонов также покинул ряды партии «Ыйман Нуру» и отказался от участия в парламентских выборах. Тогда сооснователь партии Чынгыз Макешов рассказал, что причиной ухода Осмонова стало давление со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Брат Айбека, Нурбек Осмонов — владелец холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».