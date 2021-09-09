Депутаты парламента 8 сентября выслушали отчёт Наблюдательного совета Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) за 2020 год и не одобрили его.

Депутат Бейшеналы Нурдинов заявил, что из-за этого текущий состав Наблюдательного совета состава будет распущен и парламент изберет новый.

Бюджет ОТРК

По словам гендиректора корпорации Бахтияра Алиева, за 2020 год из госбюджета ОТРК получила 371 млн сомов.

«Бюджет за 2020 год составил 523 млн сомов, из них из республиканского бюджета было выделено 371 млн сомов […] Доход ОТРК от рекламы, аренды зданий и оборудования, от эфирного времени и других составил 92 млн сомов», — сказал Алиев.

По словам директора компании, в ОТРК работают 760 человек. Всего же в состав ОТРК входят 6 телеканалов: «КТРК», «КТРК Музыка», «Маданият-Тарых-Тил», «Баластан», «КТРК Спорт», «Ала-Тоо 24» и пять радио.

«Я считаю, что 371 млн сомов — это мало, поскольку в корпорацию входит шесть телеканалов. Всю социальную нагрузку ОТРК берет на себя […] Бюджет утверждает в первую очередь наблюдательный совет, а потом минфин и парламент», — сказал Алиев.

«Не показывает реальную жизнь»

Ряд депутатов упрекнули руководство ОТРК в том, что телеканал не показывает «реальную жизнь» и не отражает различные взгляды.

Так, по мнению парламентария Самата Исманова, ОТРК не отражает альтернативные мнения при освещении общественно-политических событий в стране.

«К сожалению сейчас ОТРК не “общественный”, а “государственный” телеканал. Не показывает реальную жизнь […] Не надо ограничиваться президентом, а надо показывать то, чем живёт общество», — сказал депутат Дастан Бекешев.

ОТРК получил статус общественного телеканала после апрельской революции 2010 года. Тогда планировали создать условия для нейтральной деятельности канала и для ведения контроля редакционной политики создали Наблюдательный совет ОТРК из 15 человек.

Из них 5 человек предлагает президент страны, 5 — парламент, 5 — гражданское общество. Совет избирается Жогорку Кенешем сроком на 5 лет и все его члены работают на общественных началах. Гендиректор ОТРК избирается Наблюдательным советом на 4 года.