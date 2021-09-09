До завершения общественного обсуждения нового проекта Налогового кодекса осталось меньше месяца, юристы и эксперты продолжают изучать его на предмет рисков, которые заложили для населения его создатели.

Юристка, налоговая консультантка II категории Ильяна Жедигерова из «Партнерской группы Прецедент» проанализировала новый проект Налогового кодекса. По ее мнению, инициаторами проекта следует исключить ряд норм из кодекса. Рассказываем, почему и что с ними не так.

«Возрождение Финпола»

Новый проект Налогового кодекса предлагает дать органам налоговой службы право дознания и следствия. Аналогичные функции были у финпола, который ликвидировали из-за «коррупции» и «незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность».

«Авторы проекта кодекса должны понимать, что налоговая служба, как уполномоченный орган, ответственный за сбор и администрирование налогов и страховых взносов будет прямо или косвенно заинтересована в исходе досудебного разрешения дела, что будет противоречить объективному исследованию доказательств», — подчеркивается в анализе кодекса.

Почва для коррупции вопреки Конституции

В проекте Налогового кодекса предлагают запретить выезд из страны физическим лицам и руководителям организаций, которые имеют долги по налогам больше 100 тысяч сомов. Запрет смогут ввести, если должник получил извещение и в течение пяти рабочих дней его не погасил.

Налоговики в этом случае имеют возможность действовать по собственному усмотрению. Кроме запрета на выезд из страны, они могут обложить погашение долга пеней, банковской гарантией, депозитом налогоплательщика или снять с его банковских счетов сумму долга.

Меру налоговик выбирает сам — критериев ее выбора в проекте закона не прописано.

Юристы считают, что ситуация, когда мера взыскания находится «в зависимости от различных факторов и от настроения и отношения сотрудника налоговой службы» — почва для коррупции.

«Кыргызстан находится на 124 месте из 179 стран [в индексе восприятия коррупции за 2020 год Transparency International], что уже говорит о высокой коррумпированности должностных лиц, а возможность применять в отношении бизнеса дополнительные санкции, такие как ограничение выезда, создаст еще более благоприятную среду для коррупции», — отмечается в анализе.

Поэтому такую норму эксперты предлагают отменить. Кроме того, они напоминают: право на свободу передвижения — конституционное и базовое право человека. Его можно ограничить через суд или в особом порядке.

«При этом вводимые ограничения должны быть соразмерными, а соразмерность должна быть обоснована. Справка-обоснование к проекту не содержит цели и достаточного обоснования для ограничения выезда, что противоречит статье 25 закона “О нормативных правовых актах”», — отмечается в анализе.

Кроме того, по статистике, 90% решений в судах принимается в пользу налоговой. Но при этом «не все судьи разбираются и понимают налоговое законодательство».

«Следовательно, отсутствуют гарантии того, что судебные решения будут приняты квалифицированными специалистами, которые могут изучить/понять и вынести справедливое решение по налоговым спорам», — заключается в анализе.

Рост налогов без причины

Проект нового кодекса предлагает увеличить с 3% до 5% налог на безналичные операции во всех видах деятельности, кроме сельского хозяйства. Правда, в сельском хозяйстве налог на безналичные платежи тоже вырастет — с 2% до 3%.

«В справке-обосновании и анализе регулятивного воздействия к проекту нового кодекса, не приводится никаких аргументов, обоснований для такого повышения», — отмечается в анализе.

Инициаторы проекта нового Налогового кодекса также прописали в нем, что освободят сотовых операторов и интернет провайдеров от уплаты НДС. При этом, ссылаясь на «международную практику», им дополнительно увеличивают другой налог «для покрытия потери» — налог с продаж.

Предлагается «для покрытия выпадения по НДС от роуминга» увеличить ставку до 6% для обеих категорий. Сейчас он 5%.

«Полагаем, что увеличение ставок не будет “поддержкой” для предпринимателей, а наоборот, бизнес будет вынужден приостановить свою деятельность, а может и вовсе ликвидироваться или начать скрывать реальные доходы, то есть уходить в тень», — говорится в анализе.

Эксперты предлагают оставить ставки единого налога такими, как сейчас. А в части налога с продаж оставить ставку прежней и освободить от НДС сотовых операторов и интернет провайдеров «в соответствии с международной практикой».

Лишняя работа для комитета парламента

Авторы проекта считают, что профильный комитет Жогорку Кенеша должен регулировать противоречия между нормами кодекса. Но это не компетенция комитета, а компетенция парламента как органа, который принимал кодекс изначально.

«Принимая во внимание, что кодекс принимается парламентом, то принятие нормативного правового акта для устранения пробелов и коллизий, относится к компетенции Жогорку Кенеша, а не его профильного комитета», — отмечается в анализе.

Лишние полномочия для арендодателей

Проект кодекса не только наделяет налоговиков излишними полномочиями, но и перекладывает обязательства налоговой службы на предпринимателей. Согласно ему, владельцы помещений должны требовать и проверять наличие контрольно-кассовых машин (ККМ) у своих арендаторов. Этим сейчас занимаются налоговики.

«Тем самым авторы кодекса, предлагают одних субъектов предпринимательства проверять другим. При этом забывая, что гражданское законодательство устанавливает важность равенства между субъектами предпринимательства и недопустимости установления доминирующего положения одних над другими», — подчеркивается в анализе.

Доение IT-сферы

Наконец, инициаторы введения нового кодекса предлагают увеличить на 100% налогообложение для Парка высоких технологий (ПВТ). Сейчас, согласно закону «О ПВТ», все зарегистрированные в парке разработчики программного обеспечения [резиденты ПВТ] имеют свой режим налогообложения.

В действующей редакции Налогового кодекса резиденты ПВТ уплачивают с заработной платы наемных работников подоходный налог в размере 5% на каждого такого работника. В новой — они будут платить 10%, обычный подоходный налог.

«Увеличение ставки подоходного налога, не является инструментом для стимулирования, а наоборот обременяет, а возможно заставит специалистов скрывать свои реальные доходы», — подчеркивается в анализе.

При этом закон «О ПВТ» с особым налоговым режимом создавался в 2011 году для того, чтобы сделать Кыргызстан привлекательным для разработчиков программного обеспечения.

Зачем вообще Кыргызстану новый Налоговый Кодекс?

По мнению инициаторов, его цель — адаптация налогового законодательства к «современным экономическим условиям».Также минэкономфин обещает борьбу с теневой экономикой, равные условия для всех предпринимателей и «совершенствование цифровизации налоговых процедур».

Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля этого года.

На совещании 22 июля госорганы и бизнес-сообщество рассмотрели «предварительные итоги работы по устранению пробелов налогового законодательства, оптимизацию налоговых проверок и совершенствование спецналоговых режимов».

Также пресс-служба минэкономфина сообщала, что по итогам выездного заседания был подготовлен «предварительный проект новой редакции». Но его текст опубликовали для общественного обсуждения только 3 сентября.

Также в ведомстве считают, что проект поможет дальнейшей «цифровизации налоговых процедур», и обеспечит «создание равных условий для предпринимателей и сокращение теневой экономики».

Читать по теме: