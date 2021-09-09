Первомайский райсуд Бишкека 8 сентября водворил в СИЗО-1 на два месяца одного из участников ДТП с кортежем президента Садыра Жапарова. Авария с участием кортежа Жапарова произошла в начале июня в Иссык-Кульской области. Тогда в ДТП погиб лечащий врач президента, ещё трое пострадали.

В Первомайском суде «Клоопу» сообщили, что подозреваемый в ДТП будет содержаться в СИЗО-1 до 6 ноября.

Отличие версий ДТП

После ДТП с кортежем президента глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал изданию 24.kg, что в день аварии пьяный водитель вылетел на большой скорости на встречную полосу.

«Первая машина, в которой был президент, успела проехать, вторая пыталась увернуться, но не получилось, удар пришелся в заднее колесо, в результате машина перевернулась много раз. Травмы Усубалиева оказались несовместимыми с жизнью», — сказал он.

Затем в МВД сообщили, что УВД Иссык-Кульской области начато досудебное производство по факту аварии по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации автотранспортных средств».

«Мужчину не взяли под стражу. Милиция назначила автотехническую и химическую экспертизы. После результатов экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех участников ДТП», — отметили тогда в ведомстве.

Однако, по словам сына подозреваемого Эрбола Кыдыргазиева, в ДТП одна из машин кортежа президента врезалась в машину его отца, а не наоборот.

«Мой отец тоже пострадал в ДТП, но он невиновен. Водитель Toyota Land Cruiser, сотрудник Девятой службы ГКНБ Ж.Б., отстал от кортежа президента. Перед основным кортежем мой отец Конокбай Чынырбаев остановился на обочине. Когда выехал на трассу, в него врезался сотрудник “Девятки”, потому что именно он ехал по встречной полосе на большой скорости. Мой отец был трезвым, освидетельствование это подтвердило. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Он всегда являлся к следователю, но вчера его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца», — заявил он 9 сентября в интервью изданию 24.kg.

Фото на заглавной иллюстративное.