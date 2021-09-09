Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 9 сентября подписал указ об освобождении Мирослава Ниязова от должности посла Кыргызстана в Афганистане.

Как пояснили в администрации главы страны, Ниязова покинул должность посла по собственному желанию. Ниязова назначили послом Кыргызстана в Афганистане в марте 2019 года.

За годы своей работы, Ниязов успел поработать послом Кыргызстана в Таджикистане, а также был и. о. секретаря Совета безопасности.

В интервью изданию «Акипресс» Ниязов рассказал, что решил покинуть должность в связи с возвратом и по причинам здоровья. Он добавил, что его уход не связан с ситуацией происходящей в Афганистане.

Что происходит в Афганистане

В конце августа этого года Афганистан был захвачен боевиками террористической группировки *«Талибан».

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

Захват Афганистана талибами произошел на фоне вывода войск США и их союзников, которые находились в стране на протяжении 20 лет. После захвата Кабула — столицы Афганистана, талибы начали устанавливать свои правила и запреты.

Под запрет уже попали просмотр кино и прослушивание музыки. Кроме этого мировые СМИ начали сообщать о том, что талибы нарушают права афганистанцев, в особенности женщин, проживающих в стране.

С момента прихода к власти в середине августа талибы обещали защищать права женщин «в рамках ислама», однако все это время из Афганистана поступает информация — как о новых запретах для женщин, так и о случаях фемицида.

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Кыргызстан был в числе тех стран, которые начали эвакуацию своих граждан после информации об обострении ситуации в Афганистане. Власти Кыргызстана вывезли из страны порядка 20 граждан.