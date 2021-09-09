Гостаможенная служба (ГТС) отреагировала на митинг торговцев рынка «Дордой», которые 8 сентября вышли на митинг из-за повышения пошлины при ввозе товара.
В пресс-службе ГТС заявили, что ставки таможенных пошлин и налогов не менялись. В таможне пояснили, что при ввозе товаров в Кыргызстан взимаются несколько платежей:
- таможенный сбор за выпуск товаров в размере 0,25% от таможенной стоимости товаров;
- ввозная пошлина, установленная Единым таможенным тарифом ЕАЭС;
- налог на добавленную стоимость в размере 12%.
«Установленные ставки ввозной таможенной пошлины едины для всех пяти государств-членов ЕАЭС», — добавили в ГТС.
В ведомстве добавили, что некоторые участники внешнеэкономической торговли изменяют информацию о товаре в декларациях и за счет этого платят меньше налогов. Например, вместо одежды и обуви указывают, что ввозят другие товары с меньшим налогообложением.
«Такая ситуация приводит к тому, что фирмы перевозчики при передаче товаров торговцам рынков предоставляют товары не соответствующие фактически оформленным в таможенном отношении», — сообщили в ГТС.
Митинг на «Дордое»
Митинг торговцев рынка «Дордой» прошел на территории рынка 8 сентября. Работники рынка были недовольны повышением таможенных пошлин при ввозе товара.
Один из продавцов рассказал, что многие из тех, кто продает и завозит товар на рынок, не знали о том, что цены таможенных пошлин выросли.