Гостаможенная служба (ГТС) отреагировала на митинг торговцев рынка «Дордой», которые 8 сентября вышли на митинг из-за повышения пошлины при ввозе товара.

В пресс-службе ГТС заявили, что ставки таможенных пошлин и налогов не менялись. В таможне пояснили, что при ввозе товаров в Кыргызстан взимаются несколько платежей:

таможенный сбор за выпуск товаров в размере 0,25% от таможенной стоимости товаров;

ввозная пошлина, установленная Единым таможенным тарифом ЕАЭС;

налог на добавленную стоимость в размере 12%.

«Установленные ставки ввозной таможенной пошлины едины для всех пяти государств-членов ЕАЭС», — добавили в ГТС.

В ведомстве добавили, что некоторые участники внешнеэкономической торговли изменяют информацию о товаре в декларациях и за счет этого платят меньше налогов. Например, вместо одежды и обуви указывают, что ввозят другие товары с меньшим налогообложением.

«Такая ситуация приводит к тому, что фирмы перевозчики при передаче товаров торговцам рынков предоставляют товары не соответствующие фактически оформленным в таможенном отношении», — сообщили в ГТС.

Митинг на «Дордое»

Митинг торговцев рынка «Дордой» прошел на территории рынка 8 сентября. Работники рынка были недовольны повышением таможенных пошлин при ввозе товара.

Один из продавцов рассказал, что многие из тех, кто продает и завозит товар на рынок, не знали о том, что цены таможенных пошлин выросли.