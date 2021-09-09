Центризбирком 9 сентября принял решение расформировать Ошскую территориальную избирательную комиссию. Также ЦИК отменила решения ТИК по массовому выходу депутаток и кандидаток в депутатки из состава партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата-Журт Кыргызстан». Об этом пишет AKIpress со ссылкой на члена ЦИК Тынчтыкбека Шайназарова.

Ранее Ошская ТИК приняла решении вывести из зарегистрированного списка «Биздин Кыргызстан» 38 кандидаток в депутатки, а из «Ата-Журт Кыргызстан» — 31*. Партии говорили, что кандидатки сами вышли из списков.

*На выборы в Ошский городской кенеш, прошедших 11 июля, в списке «Ата-Журт Кыргызстан» было 111 кандидатов, из них 38 — женщины.

В списке «Биздин Кыргызстан» было 128 кандидатов, из которых 41 женщина.

Кроме того, Ошская ТИК досрочно прекратила депутатские полномочия 6 депутатов Ошского горкенеша от этих двух партий, из которых 5 женщины. По решению ТИК, эти мандаты переходили следующим в списке кандидатов партии.

«У ЦИК вызвала сомнение одновременный выход большого количества женщин из списков партий. Установлен факт давления на женщин со стороны руководства партии “Ата-Журт Кыргызстан”, что подтверждается одной из кандидаток. Также в адрес [ЦИК] поступило письмо от депутата горкенеша Турсунбаевой, которая заявила, что заявление о досрочном прекращении она не писала», — сказал член ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров.

Ранее решении Ошской ТИК о выводе около 70 женщин из состава партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» в ЦИК назвали «вызывающей сомнение».

В Центризбиркоме заявляли, что разберутся с удалением женщин из ошского политического поля.

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Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Именно от этой в Джалал-Абадский горкенеш избрался сын Ташиева Таймурас.

Основатель «Биздин Кыргызстан» — бизнесмен и депутат парламента Айбек Осмонов. Он также был основателем сначала «Мекеним Кыргызстан», а после «Ыйман Нуру». Центризбирком 26 июля сняла с выборов «Биздин Кыргызстан» на основании того, что она участвовала в подкупе голосов. Однако партия обжаловала решение ЦИК в суде.

По итогам выборов 11 июля из 45 мандатов в Ошском горкенеше «Ата-Журт Кыргызстан» получила 19, а «Биздин Кыргызстан» 15 мандатов.

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