Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента задал вопрос замминистра МВД о прослушке 100 активистов и политиков из-за октябрьских протестов 2020 года.

*МВД занималось прослушкой более 100 человек, в числе которых активисты и политики. В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Замминистра Эркебек Аширходшаев сообщил депутату, которого также прослушивали, что звонки политиков и активистов прослеживали из-за протестов 5-6 октября. .при этом некоторые прослушиваемые даже не участвовали в протестах.

Депутат Бекешев задал закономерный вопрос — вызывали ли на допрос главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, который также участвовал в тех протестах и даже поспособствовал освобождению из колонии своего друга и соратника Садыра Жапарова, нынешнего президента Кыргызстана.

Аширходжаев сказал, что не владеет информацией, кого допрашивали, а кого нет.

«Не вызывался, а 5 октября он тоже был на площади, лично с ним здоровался. Он даже выступал», — сказал ему Дастан Бекешев.

Тогда Аширходжаев сказал, что не говорит, что Ташиева не вызывали. Просто он не владеет информацией.

«Я не владею информацией, кто вызывался на допрос, а кто – нет», — сказал он снова.

В ответ Бекешев предложил вызвать на допрос не только главу ГКНБ, но и президента.

«Завтра же будете уволены. Садыр Жапаров вызывался? Я не слышал, чтобы он вызывался на допрос, но 6 октября был на площади. Я просто не могу понять, вы возбуждаете уголовное дело по факту, прослушиваете совсем не тех людей, которые не занимались захватом. Вы захват предъявляете или что вы предъявляете? Тогда надо возвращать Сооронбая Жээнбекова? Чем вы занимаетесь? По факту чего вы возбудили дело — захват власти? Тогда президент незаконный», — сказал депутат.

В ночь с пятого на шестое октября 2020 года

Парадокс власти

На том же заседании о двойных стандартах и парадоксах говорила депутатка Ирина Карамушкина, которую также прослушивали по решению суда.

Карамушкина заметила, что именно на волне протестов 5-6 октября «пришла новая власть» — в лице того же президента Садыра Жапарова, который в ночь протеста был освобожден из колонии и вернулся в большую политику.

«Почему сегодня выискивают тех людей, которые организовали эти события [протесты 5-6 октября 2020 года]? Это какой-то парадокс новой власти!» — сказала она.

Она также напомнила о протестах 9 октября 2020 года, когда на участников мирного марша на площади напали люди, скандировавшие имя Садыра Жапарова.

«Они разгоняли тех митингующих, что были на площади. Почему их не призывают к ответственности? Почему их не прослушивают? Почему такие двойные стандарты?» — спрашивает депутатка.

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жээнчороев потребовал уволить судью Первомайского райсуда Чынгыза Бердимуратова, который и вынес постановление о прослушке.

Он напомнил, что следственные действия в отношении депутатов не могут проводиться до возбуждения уголовного дела.