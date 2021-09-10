Около 20 жителей села Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области 8 сентября вышли на пеший марш.

Они заявили, что золоторудное предприятие «Эти Бакыр Терексай» наносит «большой вред» экологии и потребовали выплаты компенсаций местным жителям.

По их словам, они уже направляли в правительство письмо обращение с требованием прекратить деятельность компании, но проблема не была решена. Сельчане заявляют: если вопрос не будет рассмотрен, то «народ поднимется и прекратит деятельность компании самостоятельно».

«Нас унижают на своей же земле»

Участник акции, житель села Терек-Сай Юлдашбай Дамиров считает, что «власть не считается с народом, занимает сторону компании».

«Наша власть не смогла нормально работать с жителями села Терек-Сай. Мы направляли письмо в том числе и в Жогорку Кенеш. Просили дать время, так и дожили до этого дня. Про пыль, которая поднимается во время работы компании не буду говорить. С марта начинаем глотать пыль, и вот до этих пор. Компания “Эти Бакыр Терексай”, как басмачи, пришли к нам не считаясь с народом, разрушили земли, на которых мы пасли скот», — сказал Дамиров.

Еще одна участница митинга Айдайкан Суранова сказала, что при взрывных работах компании в жилых домах жителей пошли трещины, а также перестала расти трава. Она говорит, что «несмотря на крики народа, власть их не слышит».

«Эта турецкая фирма жителей села не считает за людей. Ночью ведут взрывные работы, в домах пошли трещины, в окнах выбивает стекла. А местная власть “спит”, ни до чего нет дела. Делают вид, что брызгают воду, за час все высыхает. Из-за пыли столько болезней, все стали больными. Нас унижают на своей же земле», — говорит Суранова.

По словам еще одной жительницы Айчурек Бекмуратовой, ее пятилетний сын заболел астмой из-за постоянной пыли. Она также отметила, что и соседские дети подверглись похожему заболеванию.

«Так как сын начал кашлять записались на прием к врачу, оказывается у него астма. За три месяца заболел. Врачи сами были в недоумении, по их словам с начала у него должна была проявиться аллергия, затем бронхит и только потом перейти в астму. Появление астмы в таком быстром темпе, результат плохой экологии и постоянной пыли. Болеет не только мой сын, но и многие дети села», — говорит она.

На пеший марш вышли и подростки с плакатами, на которых были лозунги: «Нам нужен покой!», «Мы хотим дышать чистым воздухом», «Чистая экология — будущее детей».

Взрыв отстойника

23 января текущего года в айыльном аймаке Терек-Сай на золотодобывающем руднике «Эти Бакыр Терексай» взорвался отстойник, отходы смешались с водой в реке, из которой пьют местные жители.

Проба воды из реки была отправлена на экспертизу. Один из соучредителей «Эти Бакыр Терексай» является «Кыргызалтын», который сообщил, что по состоянию на 24 января все последствия несчастного случая были устранены.

Жители вышеуказанного села не в первый раз высказывают свое недовольство. В феврале 2021 года жители Терек-Сая были недовольны тем, что золотодобывающая компания «Эти Бакыр Терексай» проводит взрывные работы рядом с их домами. По словам жителей, тогда из-за взрывных работ появился риск того, что их дома останутся под камнепадом.

Некоторым жителям села пришлось переехать вместе с семьей из-за риска камнепада. Но со ни стороны правительства, ни со стороны компании местным жителям не была предоставлена соответствующая помощь.

Так как предприятие «Эти Бакыр Терексай» получила лицензию и начала свою деятельность в непосредственной близости с селом, дома, которые вошли в зону разработки рудника, также вошли в санитарную зону.

Местные жители недовольны деятельностью компании с 2018 года. Сельчане направили письмо с требованием о прекращении деятельности компании к тогда еще президенту Сооронбаю Жээнбекову и в Жогорку Кенеш. Но со стороны властей никакой реакции не последовало.

Турецкая компания «Эти Бакыр Терексай» выкупила рудник в 2015 году на основе конкурса за $20 млн. На данный момент 25 процентами акций предприятия «Эти Бакыр Терексай» владеет «Кыргызалтын».