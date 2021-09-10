Осужденного по делу о ТЭЦ Бишкека экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева госпитализировали 4 Горбольницу Бишкека. Об этом сообщила ГСИН. Ведомство не сообщило диагноз экс-чиновника, но известно, что он получает лечение, находясь под конвоем.

У Сатыбалдиева проблемы с сердцем. Еще в ноябре 2020 года его госпитализировали из колонии и провели операцию — установили стент. Тогда ГСИН сообщала, что он получает лечение в Национальном центре кардиологии и терапии под конвоем из числа сотрудников службы исполнения наказаний.

Жанторо Сатыбалдиев отбывает срок наказания по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В 2019 году суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время октябрьских протестов 2020 года он вышел на свободу, не отсидев срок, также как и бывший президент Алмазбек Атамбаев и члены его окружения, и нынешний президент Садыр Жапаров. В день, когда Жапаров получил пост премьера — 10 октября — остальных вышедших на свободу 5-6 октября стали задерживать и возвращать в колонии и СИЗО.

12 октября пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний сообщила, что экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев вернулся в колонию. Его коллега экс-премьер Сапар Исаков, также осужденный по делу о ТЭЦ Бишкека, так и не вернулся.

Дело ТЭЦ Бишкека

Бишкекская ТЭЦ. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Сапар Исаков и Айбек Калиев на ТЭЦ Бишкека через день после аварии. Фото: Пресс-служба правительства.

В итоге судебных разбирательств в 2019 году, бывший премьер-министр Сапар Исаков и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев были лишены свободы на 15 лет.

Салайдин Авазов. Фото: Издание 24.kg

11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Депутат от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев.

Единственный, кого обвинение не требовало отправлять в тюрьму — это бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в 5 млн сомов с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Ольга Лаврова

Бывшую главу Минфина Ольгу Лаврову тоже оштрафовали — на сумму в 3 млн сомов. Ее тоже признали виновной.

Жолдошбек Назаров

По 11 лет обвинение требовало замдиректору госкомпании «Электрические станции» Жолдошбеку Назарову и экс-директору управления модернизацией Темирлану Бримкулову. Суд признал их виновными и осудил на 2,5 года. Так как они уже отбыли свой срок в СИЗО, то были также освобождены в зале суда.

Темирлан Бримкулов

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена. Сам он после протеста 5 октября оказался на свободе и не вернулся в места заключения. 26 октября ГСИН сообщила, что Исакова и бывшего мэра Албека Ибраимова объявили в международный розыск.