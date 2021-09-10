Депутат парламента Дастан Бекешев высказался о задержании активистки Орозайым Нарматов, которую обвинили в «необоснованной критики в адрес руководства страны».

По словам Бекешева, Нарматову задержали и могут водворить в СИЗО как особо опасную преступницу «и это из-за писанины на фейсбуке».

«Зато по событиям 3 октября 2012 года активные участники оправданы. На этом к сожалению власть не остановится и поговаривают, что такие задержания продолжатся. До 28 ноября будут расчищать поле для своих кандидатов и партий», — написал Бекешев.

Задержание Нарматовой

Активистка Орозайым Нарматова в октябре 2020 года баллотировалась в парламент от партии «Бутун Кыргызстан». Несколько лет она проживала в Москве, а в Кыргызстан приехала на похороны близкого родственника.

Нарматову задержали утром 10 сентября в аэропорту города Ош, когда она собиралась вылететь в Россию. Позже в МВД сообщили, что Нарматова задержана критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

В ведомстве добавили, что собранные материалы по этому делу зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

«По поручению Следственной службы МВД 10 сентября 2021 года Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. В настоящее время проводится мероприятия по доставлению ее в МВД для проведения следственных действий», — сообщили в МВД.

Орозайым Нарматова была активной сторонницей президента Садыра Жапарова, который тогда был в опале. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года и даже была сопредседательницей партии. Лидерами партии тогда были нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Нарматова заявляла, что во время президентства Алмазбека Атамбаева, на нее и членов молодежного крыла партии «Мекенчил» шли гонения из-за того, что они поддерживали Жапарова. Нарматова покинула «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова — Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил» Нарматова стала поддерживать лидера «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, оппозиционно настроенного правлению Атамбаева и Жээнбекова.