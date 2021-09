Участок дороги Эпкин — Баш-Кууганды в Жумгальском районе, которая относится к альтернативной дороге Север-Юг, будет строить китайская компания China Railway No. 5 Engineering Group Co. Ltd. Об этом сообщило министерство Транспорта и дорог.

В министерстве сообщили, что результаты тендера вышли 8 сентября, а китайская компания стала победителем. строительство дороги будет начато в октябре месяце. Несмотря на это, информация о том, сколько средств будет выделено на реконструкцию, не предоставлена.

«В конце этой недели выигравшая тендер компания China Railway No. 5 Engineering Group Co. Ltd и компания, предоставляющая консультационные услуги — Gentek — должны совместно определить месторасположение для сотрудников наемной компании, место под лагерь для хранения оборудования и расходных материалов», — говорится в информации министерства.

Жители Жумагала ни раз выходили на митинг, так как ремонт дороги Эпкин — Баш-Кууганды никак не могли завершить в течение четырех лет. Последняя акция прошла 21 июля.

Протестующие потребовали от правительства «начать строительство дороги в течение недели» и заявили, если это требование не будет выполнено «они не пропустят уголь».

Соглашение, расторгнутое в одностороннем порядке

Дорога Баш-Кууганды-Кочкор в Жумгальском районе входит в состав альтернативной дороги Север-Юг. Эта дорога начала строиться в 2009 году за счет Азиатского банка развития, работы вела итальянская компания Todini Costruzioni Generali Company.

В начале декабря 2020 года кыргызское правительство расторгло соглашение с компанией в одностороннем порядке. Причиной стала коррупционная схема, благодаря которой компания выиграла тендер.

В декабре 2018 года бывший заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев был задержан во время получения взятки в размере $50 тысяч.

По информации спецслужб, задержанный обещал иностранной компании пролоббировать ее интересы и обеспечить победу в тендере на строительство части альтернативной автотрассы «Север — Юг». Спецслужбы выяснили, что Жусубалиев оценил свою поддержку в $520 тысяч.

В 2019 году Первомайский районный суд Бишкека вынес обвинительный приговор Жусубуалиеву по делу о коррупции и лишил свободы на 14 лет. Через три месяца после вынесенного обвинительного приговора Первомайский районный суд пересмотрел дело Жусубалиева сократил срок на два года.