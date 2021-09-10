Издание Turmush сообщило, что в Аксыйском районе Джалал-Абадской области семь человек доставили в больницу с подозрением на сибирскую язву.

Глава районного Центра санэпидемнадзора Жолдошбек Абсаматов сообщил изданию, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. По словам Абсаматова, жители одного из сел начали обращаться к медикам со 2 сентября.

«Сельчане сдали анализы, у пятерых из них они оказались чистыми, у двоих есть подозрение. Жители находятся под наблюдением врачей», — сообщил Абсаматов.

Также сообщается, что ранее в селе погибли несколько голов крупного рогатого скота.

Глава Кара-Суйского айыл окмоту Курсантбек Райышбеков сообщил ИА Turmush, что скот захоронили при соблюдении санитарных требований, однако ветеринары взяли пробы, чтобы сделать исследование.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, которое передается от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствии лечения возможна смерть.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.