Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании сотрудников таможни по подозрению в контрабанде.

Задержанные — сотрудники таможенного оформления «Кара-Балта» железнодорожной таможни «Северная». Именно в «Кара-Балте» в середине августа обнаружили три грузовика с турецкой одеждой, которые не прошли таможенных процедур. Государству нанесли ущерб суммой более чем в 8 миллионов сомов.

Одежду в декларациях указали как текстиль — это уже знакомый по журналистским расследованиям метод перевозки более дорогих товаров.

Ткань, которая не ткань

Журналисты «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP провели масштабное расследование, доказавшее существование контрабандной сети и коррупции в таможне, нанесших огромный ущерб государству.

Хабибула Абдукадыр и его клан организовали могущественную империю грузоперевозок в Центральной Азии. Империя стала возможной благодаря коррупции на кыргызской таможне, в которую были вовлечены десятки чиновников и миллионы долларов США.

Компании использовали несколько незамысловатых схем для контрабанды товаров в Россию и Казахстан.

Грузовики компаний Абдукадыра перевозили через Кыргызстан тонны товаров, но в разных случаях по-разному регистрировались на таможне — где-то они провозились, как транзитный груз в Узбекистан, но большая часть товаров не достигала пункта назначения; в других случаях товары оформляли как текстиль или другой дешевый материал. Большинство товаров в итоге оказывалось на богатых рынках России и Казахстана.

Каждый грузовик обходился Абдукадырам в почти пять тысяч долларов на таможне — в месяц через китайско-кыргызскую границу проезжало до 600 машин, то есть чиновники, задействованные в этой схеме, могли получать за это до трех миллионов долларов ежемесячно.

Кроме того, был Айэркен Саймаити — китайский бизнесмен, которого убили в Стамбуле в ноябре 2019 года. Он через банковские переводы и сеть мелких курьеров смог вывести более 700 миллионов долларов через Кыргызстан.

В 2014 году Саймаити открыл свой рынок на юге Кыргызстана. Компания Саймаити, управлявшая рынком, и клан Абдукадыр заключали фиктивные контракты на десятки миллионов долларов, чтобы создавать видимость, что эти товары продаются внутри Кыргызстана, но большая их часть также уходила на рынки стран Евразийского экономического союза.

Например, контракт между компаниями Абдукадыра был заключен в 2014 году на 22 миллиона долларов, еще один контракт — на 26 миллионов. И таких контрактов только в 2014 году было заключено на 114 миллионов долларов.

«Текстиль — он дешевый, — говорил Саймаити. — А одежда и обувь — дорогие. [Их растаможка] Обойдется в три доллара, А текстиль — всего 50 центов».

По его словам, в некоторых случаях в грузовиках провозили и технику, например, телефоны, стоимость оформления которых обходилась в шесть долларов. Но документы снова заполняли на текстиль.

«Если они оформят один грузовик [с телефонами] как грузовик с текстилем — это пять тысяч долларов. Дай им пять тысяч и вези это [телефоны] в Россию и продавай там. Так можно разорить любого [конкурента]».

Контрабанда товаров через Кыргызстан в страны ЕАЭС и в Узбекистан обогатили клан Абдукадыр — заработанные и отмытые на этих сделках деньги сотни миллионов долларов семья, в итоге, инвестировала в бизнес и недвижимость в Европе, США и ОАЭ..

Например, в поместье Morton House в пригороде Лондона (Великобритания), которое обошлось Абдукадырам в 6,8 миллиона долларов и служит официальным адресом для операций клана на Туманном Альбионе.

Или, например, в здание в восточной части Мюнхена (Германия). В нем Абдукадыры хотели сделать отель на 196 номеров — реконструкция оценивалась архитектурной фирмой в 19,2 миллиона долларов, но в данный момент здание пустует.

Всего Абдукадыры приобрели по всему миру более 20 объектов недвижимости на общую сумму в 65 миллионов долларов США, но это не итоговая цифра.

Видео: Арсений Мамашев