В компании «Кумтор Голд Компани» сделали заявление о ситуации с рудником и действиях канадской Centerra Gold Inc*. В КГК обвинили Centerra «в передергивании фактов и попытках опорочить Кыргызстан в глазах мировой общественности».

В «Кумторе» считают, что цель Centerra «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

*Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. Но 18 мая власти страны ввели внешнее управление на «Кумторе», которая действует до сих пор.

«Был удаленно заблокирован доступ сотрудникам к глобальной системе электронных данных и специальным компьютерным программам, геотехническому программному обеспечению, отвечающему за мониторингом бортов карьера месторождения “Кумтор”, а также радиолокационной системе наблюдения за движением ледников», — заявили в КГК.

«Саботаж против Кыргызстана»

Кроме того, в компании сообщили, что Centerra полностью стёрла все данные хранящиеся на электронных носителях КГК и из-за этого нарушен «отлаженный механизм документооборота, расчета заработной платы сотрудникам, своевременного исполнения налоговых обязательств».

«Неоднократные обращения к Centerra Gold для восстановления доступа к программам проигнорированы», — добавили в КГК.

В «Кумторе» считают, что Centerra инициировала процесс в суде по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы попытаться «добиться остановки поставок необходимого оборудования и расходных материалов на месторождение».

В КГК заявили, что канадская компания стала рассылать поставщикам материалов на рудник письма с угрозой судебного преследования в случае продолжения поставок.

«По сути, процесс в Нью-Йорке стал откровенным саботажем деятельности рудника Кумтор, направленным против временного внешнего управления и Кыргызстана.

Тот факт, что в случае остановки производства, тысячи сотрудников могут остаться без работы и им нечем будет кормить свои семьи, менеджмент Centerra Gold не интересует», — считают в «Кумторе».

Кроме того, в КГК заявили, что, в случае остановки рудника, перезапуск потребует «значительных усилий, финансовых затрат и времени».

«25 августа в отечественных СМИ опубликовано сообщение о подаче Centerra заявления в суд Нью-Йорка с экстремальным требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф в размере $1 миллиона в день*. Тон и стилистика подобраны так, чтобы оказать давление на кыргызскую сторону, искусственно провоцируя панику и ажиотаж», — считают в КГК.

*Дочерние компании Centerra 25 августа подали в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка жалобу, чтобы оштрафовать правительство Кыргызстана «в связи с незаконным захватом золотодобывающего рудника Кумтор».

Но в «Кумторе» подчеркнули, что это заявление Centerra суд ещё не рассмотрел.

«Данное заявление является требованием стороны в процессе, которое в СМИ пытаются преподнести как свершившийся или неизбежный факт», — считают в КГК.

Ситуация с Кумтором

В 2021 году Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

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Что предприняла Centerra?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана на внешнее управление в своей «дочке» и преследовать ее по всем штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчет за второй квартал этого года. В нем компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

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Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватило контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

А 19 августа суд отложил на неопределенный срок заседание, где должны были рассмотреть иск о банкротстве «Кумтора». Уведомление об отложении заседания было подано юристами, представляющими интересы кыргызской стороны.

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