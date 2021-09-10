Политик и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров высказался о задержании активистки и своей сторонницы Орозайым Нарматовой. Он считает, что это «наивысшая точка беззакония».

«Если скажешь что-то против двух друзей*, власти это воспринимают как высказывания против государства. Могут выдвинуть обвинения по любым статьям. Это просто дикость. Орозайым Нарматова месяц была в доме отца. Почему правоохранительные органы не задержали ее там? Почему задерживают в аэропорту перед вылетом? С каких пор милиция охраняет границы? А кому подчиняется Погранслужба вы все знаете. Эта девушка похоронила единственного брата, 40 дней была здесь и возвращалась в Россию вместе с женой и 4 детьми умершего брата», — сказал Мадумаров в интервью «Азаттыку».

*Скорее всего Мадуров имеет ввиду президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Они оба неоднократно говорили, что являются близкими друзьями, а Ташиев в конце 2020 года сказал, что их дружба останется на века.

Задержание Нарматовой

Орозайым Нарматова, которая баллотировалась от «Бутун Кыргызстан» на октябрьских выборах в парламент в 2020 году, была задержана ранним утром 10 сентября в Оше.

Она в течении нескольких лет проживала в Москве, а в Кыргызстан она приехала на похороны близкого родственника и из аэропорта в Оше собиралась вылететь в Россию.

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Позже в МВД сообщили, что в отношении Нарматовой начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Задержание активистки в ведомстве объяснили тем, что она в течении нескольких лет «высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Саму активистку везут в Бишкек из Оша «для проведения следственных действий».

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