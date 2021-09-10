В МВД объяснили задержание активистки Орозайым Нарматовой. В ведомстве сообщили, что Нарматова являясь лидеркой общественных движений «Мен макулмун» и «Менин укугум бар» в Москве в течение нескольких лет «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны».

По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

«В публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация деятельности властей. Так, деятельность последней свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса с целью формирования негативного общественного мнения для дальнейшего создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что собранные материалы по этому делу зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

«По поручению Следственной службы МВД 10 сентября 2021 года Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. В настоящее время проводится мероприятия по доставлению ее в МВД для проведения следственных действий», — сообщили в МВД.

Ранее адвокат Нарматовой сообщил журналистам, что её обвиняют по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

«Я успел поговорить с Нарматовой по телефону. Она сказала, что ее обвиняют в публичных призывах к насильственному захвату власти. Я спросил у следователей Ошского УВД, сказали, что задание из Бишкека. Оказалось, что вчера Первомайский районный суд Бишкека дал разрешение на досмотр Орозайым», – сказал адвокат Сейитбек Довлотов Азаттыку.

Задержание Нарматовой

Орозайым Нарматова, которая баллотировалась от «Бутун Кыргызстан» на октябрьских выборах в парламент в 2020 году, была задержана ранним утром 10 сентября в Оше.

Она в течении нескольких лет проживала в Москве, а в Кыргызстан она приехала на похороны близкого родственника и из аэропорта в Оше собиралась вылететь в Россию.

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Из сторонницы в критика

Нарматова была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который тогда был в опале. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года и даже была сопредседательницей партии. Лидерами партии тогда были нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Нарматова заявляла, что во время президентства Алмазбека Атамбаева, на неё и членов молодёжного крыла партии «Мекенчил» шли гонения из-за того, что они поддерживали Жапарова.

Нарматова ушла из «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова — Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил» Нарматова стала поддерживать Адахана Мадумарова, лидера «Бутун Кыргызстан», оппозиционно настроенного правлению Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. По ее словам, Жапаров был с ней согласен в поддержке Мадумарова.

Когда Жапаров оказался на свободе, то сказал, что золота на Кумторе нет — это высказывание разозлило Нарматову. Но она говорила, что все равно верила в него, как в политика — правда, считала, что его окружение «толкнет его в пропасть». Она не раз критично высказывалась в отношении его решений и стала жертвой атаки провластных фейков.

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