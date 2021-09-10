Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев высказался о задержании активистки Орозайым Нарматовой. Он подчеркнул, что «сажать в тюрьму инакомыслящих (особенно женщин) — удел слабых и трусов».

Он обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой «остановить ретивых дураков».

«Сильно взялись, жигиты, такие действия до добра не доведут. Власть не вечная, есть и завтрашний день. С самого начала вы неправильно сели на трон. Если не можете это остановить, то освобождайте свои должности. Когда народ восстанет, то будет поздно. Орозайым Нарматова, Жениш Молдокматов и другие осужденные за аналогичные преступления, должны быть освобождены», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Задержание Нарматовой

Активистку Орозайым Нарматову задержали рано утром 10 сентября в аэропорту Оша. Она была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который несколько лет назад был в опале.

Нарматова была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года и даже была сопредседательницей партии. Лидерами партии тогда были нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и Жапаров.

Нарматова покинула «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова. Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил», Нарматова стала поддерживать оппозиционно настроенного к правлению Атамбаева и Жээнбекова лидера «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. На парламентских выборах 2020 года она баллотировалась в депутаты именно от «Бутун Кыргызстан».

В течении нескольких лет активистка проживала в Москве, а в Кыргызстан она приехала на похороны близкого родственника. Перед арестом она после похорон собиралась вылететь обратно в Россию.

В МВД сообщили, что в отношении Нарматовой начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

Задержание активистки в ведомстве объяснили тем, что она в течении нескольких лет «высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Саму активистку везут в Бишкек из Оша «для проведения следственных действий».

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