ГКНБ при задержании сотрудников госпредприятия «Унаа» в Оше

Ошский городской суд признал виновным сотрудника «Унаа» в «пособничестве коррупции». Так как вышеуказанный сотрудник пошел на сделку со следствием, его оштрафовали на 260 тысяч сомов.

По информации, подсудимый был членом экзаменационной комиссии по выдаче водительских прав госпредприятия «Унаа». Он был назначен на эту должность в 2017 году.

Подсудимый М.Р.А в качестве члена комиссии совместно с сотрудниками автошкол «Керемет» и «Жылдыз-Тур», а также с еще одним посредником, создал коррупционную схему. Они «помогали» сдающим экзамены курсантам.

Также стало известно о причастности к этой схеме начальника отдела по Ошской области ГП «Унаа» А.А.М — эти инициалам соответствует имя Акылбека Абжалова.

По версии следствия, сотрудники автошкол брали у курсантов, которые «чувствуют, что будет трудно при сдаче экзаменов» 3,5-4,5 тысячи сомов и через посредника передавали М.Р.А. Переданные средства распределялись между М.Р.А. и Абжаловым.

«В обязанности М.Р.А. входило беспрепятственное проведение экзаменов среди учеников. Он подсказывал курсантам правильные ответы с помощью бинокля», — говорится в приговоре суда.

В решении говорится, что М.Р.А. через посредника до марта 2021 года получил 12 500 сомов от троих учеников. Кроме этого, следственные органы установили, что в течение 2020 года сотрудник автошколы «Жылдыз-Тур» передал Акылбеку Абжалову 15 тысяч сомов, М.Р.А. передал 1,5 тысяч сомов.

В конце марта текущего года обвиняемый, уже после задержания, пошел на сделку со следствием*. Позже ГКНБ задержал руководство Ошского отделения ГП «Унаа». Но так как М.Р.А. пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось отдельно.

*С приходом новой власти после парламентских выборов в октябре 2020 года, чиновники разных рангов, которые проходили подозреваемыми по различным уголовным делам, начали активно сотрудничать со следствием. Например, штраф в 260 тысяч сомов выплатил признавшийся в коррупции экс-зампред таможни Райымбек Матраимов, а сумму в 300 тысяч сомов оплатил депутат Исхак Пирматов, обвиняемый по делу о коррупции на руднике Кумтор.