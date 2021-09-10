Депутатка Жогорку Кенеша Наталья Никитенко высказалась в своем фейсбуке о задержании активистки и члена партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой.

Она считает, что нынешняя власть «наступает на те же грабли, где уже есть чёткие отпечатки ног и твёрдых лбов бывших президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова».

По её мнению, задержание Нарматовой похоже на арест политика Жениша Молдокматова*, преследование активистов и оппозиционеров.

*Оппозиционера и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова подозревают в совершении преступлений по 6 статьям по октябрьским событиям 2020 года.

«Казалось бы, все должны выучить урок — нельзя заткнуть всем рты, нельзя воевать со СМИ, невозможно и опасно для власти бороться со свободой слова. Но нет, все опять то же самое! Арестовываем оппозиционеров, травим журналистов, проталкиваем нелегитимные законы […] Но раз мы так усиленно используем методы кнута и запугивания, то это значит, что даже власть осознала, что поддержка тает как лёд весной. Нельзя постоянно обманывать всех, пришло время отвечать за свои слова и обещания», — написала Никитенко.

Депутатка потребовала от властей прекратить политические преследования и освободить всех политзаключённых, в том числе Нарматову.

Задержание Нарматовой

Активистку и члена партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову задержали рано утром 10 сентября в аэропорту Оша. Она была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который несколько лет назад был в опале.

Нарматова в течение нескольких лет проживала в Москве. В Кыргызстан она приехала на похороны близкого родственника, после чего хотела снова вылететь в Россию.

В МВД сообщили, что в отношении Нарматовой начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

Задержание активистки в ведомстве объяснили тем, что она в течение нескольких лет «высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Саму активистку привезут в Бишкек из Оша «для проведения следственных действий».

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