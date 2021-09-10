Жылдызкан Жолдошева на митинге в поддержку Садыра Жапарова. Фото / 24.kg

Экс-депутатка парламента Жылдызкан Жолдошева* обратилась к президенту Садыру Жапарову в связи с задержанием активистки Орозайым Нарматовой. Она призвала главу государства не забывать, что Кыргызстан — «демократическая страна».

*Жылдызкан Жолдошева в 2010 году стала депутаткой Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт». В рядах этой партии в парламент тогда пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Когда Садыра Жапарова посадили, она выходила на митинги в его поддержку и требовала его освобождения. В октябре 2020 года на парламентских выборах, результаты которых были отменены, она шла четвертым номером в списке партии «Мекенчил». Лидерами партии значились Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров.

«Ты только вспомни, какие “горькие” слова власти ты говорил в своё время. Умей переносить критику. Бойся не тех, кто говорит правду, а бойся льстецов и хамелеонов», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

По мнению Жолдошевой, сейчас те, кто в своё время поддерживал Жапарова, подвергаются гонениям, а те, кто «посадил» его — получают места во власти.

«Садыр, иним [братишка] , когда-то ты сказал мне по телефону: “Жылдыз эже, я никогда не забуду всего хорошего, что сделала Орозайым для меня и моей семьи […] Такую ситуацию [задержание] как можно понять?» — обратилась она к президенту.

Задержание Нарматовой

Активистку Орозайым Нарматову задержали рано утром 10 сентября в аэропорту Оша. Она была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который несколько лет назад был в опале.

Нарматова была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года и даже была сопредседательницей партии. Лидерами партии тогда были нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и Жапаров.

Нарматова покинула «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова. Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил», Нарматова стала поддерживать оппозиционно настроенного к правлению Атамбаева и Жээнбекова лидера «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. На парламентских выборах 2020 года она баллотировалась в депутаты именно от «Бутун Кыргызстан».

В течении нескольких лет активистка проживала в Москве, а в Кыргызстан она приехала на похороны близкого родственника. Перед арестом она после похорон собиралась вылететь обратно в Россию.

В МВД сообщили, что в отношении Нарматовой начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

Задержание активистки в ведомстве объяснили тем, что она в течении нескольких лет «высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Саму активистку везут в Бишкек из Оша «для проведения следственных действий».

По мнению политика Адахана Мадумарова, к задержанию активистки причастны президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он назвал задержание своей сторонницы «наивысшей точкой беззакония».

Депутат Дастан Бекешев считает задержание Нарматовой чисткой «поля для своих кандидатов и партий» перед парламентскими выборами.