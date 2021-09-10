Певец Бек Борбиев в интервью телеканалу NewTV сообщил, что он планирует принять участие в предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 ноября.

По словам певца, после того, как он получил звание народного артиста Кыргызстана, он начал задумываться о том, пойти ли ему в политику.

«Сейчас всерьез задумываюсь об участии в выборах. Но окончательного решения пока нет, для этого я должен стать частью той партии, которая действительно будет служить народу. До этого, в 2010 году, я принимал участие на выборах от партии “Бутун Кыргызстан”, на предстоящих выборах думаю принять участие от партии, которая будет служить народу», — рассказал Борбиев.

На прошлых парламентских выборах 2020 года Бек Борбиев поддерживал партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым — признавшим вину в коррупции на таможне.

После того, как Борбиев побывал на съезде партии, он выпустил песню и клип под с таким же названием, как у политобъединения — «Мекеним Кыргызстан» (Моя родина — Кыргызстан). В нем несколько раз повторялось название песни, а также мелькал логотип партии. За преждевременную агитацию ЦИК оштрафовала певца на 7 500 сомов.

Уже после октябрьских событий и смены власти в стране Борбиев публично вступился за критикуемый проект новой Конституции, который был предложен 17 ноября 2020 года. Ему понравилась идея, когда «один человек отвечает за все своей головой», и он был готов поддержать проект, не читая его.

В 2005 году Борбиев работал в Гостаможенной службе на посту начальника поста «Бишкек-1», который относился к железнодорожной таможне «Северная». Но, по его словам, в то время он не был знаком с Матраимовым, так как тот работал на юге.

В расследовании журналистов Али Токтакунова и Болота Темирова «Таможенная империя Матраимова» фигурировало имя сына певца, Хан-Бото Борбиева — он занимал должность инспектора в отделе оперативного реагирования на таможне «Манас». Тогда Борбиев выразил свое мнение по поводу расследования и сказал, что его сын устроился на работу «исключительно на конкурсной основе».