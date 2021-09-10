В Центризбиркоме потребовали от политических партий соблюдать гендерную квоту и не превращать это в «формальность и фикцию». Ранее ЦИК отменила решения Ошской ТИК по массовому выводу женщин из состава партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата-Журт Кыргызстан.

«У ЦИК вызвала сомнение одновременный выход большого количества женщин из списков партий. Установлен факт давления на женщин со стороны руководства партии “Ата-Журт Кыргызстан”, что подтверждается одной из кандидаток. Также в адрес [ЦИК] поступило письмо от депутата горкенеша Турсунбаевой, которая заявила, что заявление о досрочном прекращении она не писала», — сказали тогда в Центризбиркоме.

ЦИК напомнила, что гендерные квоты являются «важными составляющими государственной политики по расширению участия женщин в выборах и управлении».

По закону «О выборах депутатов местных кенешей», в списках партий должно быть не более 70% лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин не должна превышать двух позиций.

Из-за нарушений по массовому выводу женщин из списков партий Центризбирком 9 сентября расформировал состав Ошской ТИК.

По итогам выборов 11 июля из 45 мандатов в Ошском горкенеше «Ата-Журт Кыргызстан» получила 19, а «Биздин Кыргызстан» 15 мандатов.

Почему важны женщины в политике?

По закону в местных кенешах и в Жогорку Кенеше 30% депутатов должны составлять женщины. Однако, зачастую эта норма не соблюдается не только в местных кенешах, но и парламенте.

Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11%. А сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36. А теперь, по новым законам, количество женщин в парламенте сократится еще больше — до 18 депутаток.

Именно женщины в парламенте наиболее эмпатичны к проблемам домашнего насилия, похищения для принуждения к браку и защите прав. Мужчины в парламенте не раз противились законопроектам, в которых предлагалось ужесточить наказание для домашних насильников или похитителей. При этом депутаты оправдывались некими «традициями» или не видели в подобных преступлениях проблемы.

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