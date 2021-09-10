Ученая и доктор химических наук из Кыргызстана Асель Сартбаева получила финансирование для своих инновационных исследований в области химии. Об этом сообщили в британском университете Бата, где работает Сартбаева.

По их информации, Сартбаева получила финансирование вместе с ученым в области машиностроения Вималом Дхокия по программе ICURe «От инноваций к коммерциализации университетских исследований».

Программу поддерживает группа SETsquared, в которую входят несколько университетов Великобритании, занимающихся поддержкой бизнес проектов.

«В рамках трехмесячной программы доступно до 30 тысяч фунтов стерлингов, что позволяет провести рыночную проверку университетских исследований, чтобы вывести их из лаборатории на рынок», — говорится в сообщении.

Сама Сартбаева говорит, что финансирование предоставит ей бизнес-знания и опыт, чтобы начать коммерциализацию ее исследований по методу стабилизации вакцины, который она ранее изобрела.

Финансирование проекта Сартбаевой отметил посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт. В своем твиттере он написал, что работа Сартбаевой имеет глобальное значение.

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«Благодаря ее открытию, распределение вакцин становится намного проще, надежнее, дешевле», — написал Гарретт.

Асель Сартбаева — одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии. В 2004 году Сартбаева получила докторскую степень в Университете Кэмбриджа, с 2007 года она занималась исследованиями на факультете химии Университета Оксфорда, а с 2012 года перешла в Университет Бата.

Сартбаева входит в Королевское научное общество Великобритании, членами которого были Дороти Ходжкин, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг и многие другие ученые. В Университете Бата Сартбаева вместе со своей командой разработала новый метод транспортировки и хранения вакцин — энсликацию.

*Энсликация позволяет транспортировать и хранить без охлаждения покрытые кремнием вакцины. Они не разлагаются даже при нагревании до 100° C или хранении до трех лет. Энсликация может помочь многим развивающимся странам, не имеющим холодильного оборудования — вакцины станут дешевле и их можно будет доставлять в самые отдаленные регионы.

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