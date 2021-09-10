В Оше у здания УВД города 10 сентября состоялся митинг в поддержку задержанной активистки Орозайым Нарматовой. Собравшиеся потребовали освободить активистку, оценив ее задержание как политическое гонение.

К собравшимся вышел замначальника УВД Оша Абилбек Алимкулов. Он сообщил, что 10 сентября областная милиция Оша обыскала дом Нарматовой в Узгенском районе.

«Обыск проведен на основании решения Первомайского районного суда Бишкека. Материалы направлены в Бишкек. Нарушения закона не было», — сказал Алимкулов.

Он добавил, что от Следственной службы МВД УВД Оша получила следственное задание доставить на допрос в Бишкек активистку в рамках досудебного производства.

«Здесь на задержание, а доставка на допрос. Это не приказ, а следственное задание. Мы обязаны его выполнять по закону […] Но не нужно думать, что, раз возбуждено уголовное дело, то человека сразу заключат под стражу», — отметил он.

Задержание Нарматовой

Активистку и члена партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову задержали рано утром 10 сентября в аэропорту Оша. Она была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который несколько лет назад был в опале.

Нарматова в течение нескольких лет проживала в Москве, а в Кыргызстан она приехала на похороны близкого родственника и из аэропорта в Оше собиралась вылететь в Россию.

В МВД сообщили, что в отношении Нарматовой начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

Задержание активистки в ведомстве объяснили тем, что она в течение нескольких лет «высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Саму активистку везут в Бишкек из Оша «для проведения следственных действий».

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