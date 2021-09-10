Республиканский штаб сообщил, что на 10 сентября в Кыргызстане скончались три пациента с COVID-19.

Всего по данным штаба, за время пандемии скончались 2 566 пациентов с коронавирусом.

Также за сутки в стране зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 49;

Чуйская область — 20;

Ошская область — 2;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 5.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 176 983 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением за сутки выписали 132 пациента, переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 171 180 пациентов.