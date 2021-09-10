Орозайым Нарматова на дебатах перед выборами в парламент в октябре 2020 года

Орозайым Нарматова, которая баллотировалась от «Бутун Кыргызстан» на октябрьских выборах в парламент в 2020 году, была задержана ранним утром 10 сентября в Оше.

Об этом сообщила партия «Бутун Кыргызстан» — задержали Нарматову в аэропорту. Партия связывает задержание с критикой власти — Нарматова раньше была сторонницей Садыра Жапарова и поддерживала его, пока он был в заключении. Но после прихода политика к власти в нем разочаровалась и не раз критиковала его действия, невыполненные обещания и подбор кадров.

«Утром в 04:30 юристу партии поступила информация, что Нарматова в аэропорту Оша задержана следователями. Когда мы с юристом Сейитбеком Довлотовым прибыли на место, нас не впустили. Через какое-то время нам сообщили, что следователи увезли Нарматову в Бишкек по решению суда. Несколько дней назад она прилетела в Кыргызстан на похороны близкого родственника и из аэропорта в Оше собиралась вылететь в Россию», — рассказал представитель партии Замир Шамшидин уулу.

Из сторонницы в критика

Орозайым Нарматова была не просто сторонницей Садыра Жапарова. Она была сопредседательницей партии «Мекенчил», лидеры которой нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Она была кандидаткой от партии «Бүтүн Кыргызстан» в седьмой созыв парламента в октябре 2020 года и поддерживает Адахана Мадумарова последние несколько лет.

Нарматова — основательница объединения «Жаштар коому» («Общество молодых»), активистка. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года.

По ее словам, в 2014 году Садыр Жапаров связался с ней в фейсбуке и привлек в свою партию. Ей нравились его идеи и обещания по месторождению Кумтор. Влившись в число его сторонников, она распространяла видео с его речами, характеризуя его как «национального лидера».

Нарматова ушла из «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова — Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил» Нарматова стала поддерживать Адахана Мадумарова, лидера «Бутун Кыргызстан», оппозиционно настроенного правлению Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. По ее словам, Жапаров был с ней согласен в поддержке Мадумарова.

Когда Жапаров оказался на свободе, то сказал, что золота на Кумторе нет — это высказывание разозлило Нарматову. Но она говорила, что все равно верила в него, как в политика — правда, считала, что его окружение «толкнет его в пропасть». Она не раз критично высказывалась в отношении его решений и стала жертвой атаки провластных фейков.