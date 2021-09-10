Вице-мэр Виктория Мозгачева на заседании комиссии Бишкекского горкенеша по соцвопросам 10 сентября сообщила, что в столичных школах дети будут носить маски.

«У нас переполненность школ, поэтому социальную дистанцию соблюдать не можем, этот вопрос проблемный. Эту информацию мы направили в кабинет министров, так как в классах от 30 до 45 человек учатся», — сообщила Мозгачева.

Кроме этих мер в школах Бишкека будут коврики, пропитанные дезинфицирующими средствами и антисептики. Еще одно правило действует для учителей: они должны пройти вакцинацию от коронавируса.

По информации Мозгачевой, более 70% учителей в школах Бишкека уже прошли вакцинацию.

Ранее главная специалистка минобразования Гульшан Абдылдаева сообщила, что в новом учебном году школьникам не обязательно носить маски во время учебы.

«Ношение масок носит рекомендательный характер. Очень тяжело отследить каждого ребенка, чтобы время от времени он менял маску», — пояснила Абдылдаева.

В этом году учебный год для школьников начнется 15 сентября. Все школы вернутся в режим оффлайн. Все студенты и школьники в Кыргызстане с 8 апреля 2020 года были вынуждены перейти на онлайн обучение из-за пандемии COVID-19.