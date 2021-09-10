Пресс-центр ГКНБ сообщил, что сотрудники спецслужбы совместно со Службой внутренних расследований МВД задержала за вымогательство взятки сотрудника Службы противодействия экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) УВД Первомайского района майора милиции «Д.М.К.»
По данным ГКНБ, сотрудник СПЭНМ вымогал у жителя Чуйской области взятку в размере $500 и дорогостоящее сувенирное изделие. Иначе угрожал привлечь кыргызстанца к уголовной ответственности, за якобы факт мошенничества.
Начато досудебное производство по статье «Вымогательство взятки».
«Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий», — сообщили в Госкомитете.