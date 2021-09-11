Фото: Таалайбек Талант уулу

«Вот, смотрите, трещины на стенах, все держится на пределе». Средняя школа имени Исакова в селе Исфайрам Кадамжайского района Баткенской области в списке аварийных почему-то не значится, хотя у директора на руках есть заключение МЧС от 2016 года. Мы попали туда почти случайно, по наводке знакомых. Директор Нулифар Абдувахидова от нас узнает, что школы нет в официальном списке и обещает разобраться с районо. «У нас точно аварийная школа».

Фото: Таалайбек Талант уулу Фото: Таалайбек Талант уулу Фото: Таалайбек Талант уулу

Если там оказаться, то сомнений в аварийности ни у кого будет: школа осыпается буквально на глазах. Строили ее в девяностых сами сельчане методом ашар: своими силами, на свои средства. Тогда не думали о стандартах: в школе нет спортивного зала и столовой, воду набирают из речки, а главное, кабинеты слишком тесные для больших классов: 30 учеников умещаются в класс площадью 12 квадратных метров: по трое за партой, первая парта вплотную у доски.

В школе учится 540 учеников при том, что здание рассчитано только на 180, и с каждым годом число учеников продолжает расти. Дети учатся в три смены, с 6:30 утра и «в ускоренном режиме», чтобы всех уместить. Конечно, это не может не влиять на успеваемость. Родители, по словам директора, не хотят отпускать детей в школу, но у них нет других вариантов. Помощь от правительства поступила лишь однажды в виде постройки отдельного кабинета для младших классов в коридоре. До этого дети вынуждены были ходить на уроки в другое здание. «Хоть и в коридоре, но отдельный класс», говорит директор.

Фото: Таалайбек Талант уулу Фото: Таалайбек Талант уулу Фото: Таалайбек Талант уулу

Но что страшнее, стены этой школы в любой момент могут рухнуть. При строительстве вместо фундамента были использованы камни, что сейчас приводит к образованию сильных трещин. Деревянные стойки стен почти сгнили. Из Министерства Образования выделяют около 30 000 сом ежегодно, но этого хватает только на косметический ремонт. «Стараемся поддерживать школу как можем». Директор держит в руках проект новой школы, на которую нужны десятки миллионов сомов, и говорит: «в новой школе будет только 2 смены…»

Текст: Анастасия Валеева, Таалайбек Талант уулу