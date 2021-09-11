Институт Медиа Полиси раскритиковал органы власти по поводу задержания* активистки Орозайым Нарматовой.

*10 сентября Нарматову задержали. МВД заявило, что она, как лидерка общественных движений «Мен макулмун» и «Менин укугум бар» в Москве, в течение нескольких лет «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны». Критика не является преступлением, но по мнению МВД, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Тогда же МВД сообщило, что дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». А адвокат Орозайым Нарматовой утверждал, что упоминалась статья «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

«Госорганы должно заботить решение социальных проблем, а не критика властей», — заявили в организации.

Юристы Института Медиа Полиси ознакомились с релизом МВД о причинах задержания Нарматовой и отметили, что в кыргызском законодательстве не предусмотрены такие понятия, как «тенденциозное освещение общественно-политического процесса», «необоснованная критика в адрес политического руководства страны», «протестный потенциал», «негативный отзыв и дискредитация деятельности властей КР».

«Фактически, все перечисленное составляет наше право на свободу слова и мнения», — подчеркнули они.

Также по их словам, статья «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» не направлена на защиту власти от критики. В институте заявили, что статьи, предусматривающей защиту власти от критики, в законодательстве Кыргызстана вообще нет и быть не может.

В Инстутуте Медиа Полиси подчеркнули, что критика власти никак не может иметь признаков возбуждения региональной вражды и то, что это неотъемлемая часть демократического развития государства.

«Критика действий госорганов — это возможность для самой власти обратить свое внимание на злободневные вопросы, волнующее население», — также отметили в организации.

По данным Института Медиа Полиси, людей волнуют такие проблемы как безработица, высокие цены, коррупция, бедность и вопросы границ. И граждане имеют право обсуждать и критиковать то, как выбранная ими власть, эти проблемы решает.

«И именно, решение проблем, которые заботят граждан, должно составлять деятельность госорганов, а не преследование людей, критикующих власть», — сказали в организации.

Задержание Нарматовой

Активистка Орозайым Нарматова была задержана ранним утром 10 сентября в Оше. Она в течение нескольких лет проживала в Москве, а в Кыргызстан приехала на похороны близкого родственника и из аэропорта в Оше собиралась вылететь в Россию.

В МВД объяснили ее задержание тем, что она в течение нескольких лет «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны».

По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

«В публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация деятельности властей. Так, деятельность последней свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса с целью формирования негативного общественного мнения для дальнейшего создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что собранные материалы по этому делу зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Задержание Нарматовой вызвало общественный резонанс. В Оше прошел митинг в ее поддержку. Политики заявили, что идет расчистка и политгонения.

После этого МВД объявило Нарматову свидетельницей и отпустило после допроса.

«Дорогие соотечественники! Спасибо за поддержку, соболезнования и единство за правду! Сейчас спецслужбы забрали меня к родственникам. Утром доставят в Москву. Я в порядке! Я подписала подписку о неразглашении расследования, была разъяснительная работа, всем спасибо», — сообщила она около полуночи 10 сентября.

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