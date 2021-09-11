За минувшие сутки в Кыргызстане скончались еще три кыргызстанца с подтвержденным коронавирусом.
Вирус также подтвердили у еще 100 человек. 55 из них в Бишкеке, 17 в Чуйской области, 10 — в Иссык-Кульской.
В Джалал-Абадской области шесть новых зараженных, пять в Нарынской и четыре в Баткенской. В Ошской области два новых зараженных, а в Оше — нет вообще. В Таласской области один новый зараженный.
Из больниц за сутки выписаны 146 человек, но еще 648 все еще получают лечение.
Общее число заражений за пандемию — 177 083 случая. Из них выздоровели 171 326, а скончались 2 569.
За прошедшие сутки вакцину получили 12 409 человек, из них 5 913 первую дозу и 6 496 вторую.