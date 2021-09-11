Пресс-служба МВД сообщила, что активистка Орозайым Нарматова была допрошена в качестве свидетеля и отпущена на свободу. Ранним утром 10 сентября ее задержали в аэропорту Оша, когда она возвращалась с похорон родственника в Россию. МВД не обьяснило причины такого отношения к Нарматовой, также неизвестно, была ли ей заранее вручена повестка на допрос.

«В рамках следственного поручения гражданка Орозайым Нарматова была доставлена сегодня в Следственную службу МВД для дачи показаний. В настоящее время осуществляются следственные мероприятия по досудебному производству. О.Нарматова по делу проходит в качестве свидетеля.

После завершения необходимых следственных мероприятий гражданка Орозайым Нарматова отпущена», — сообщает министерство.

При этом, днем 10 сентября озвучило такую причину задержания девушки: Нарматова являясь лидеркой общественных движений «Мен макулмун» и «Менин укугум бар» в Москве в течение нескольких лет «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны». Критика не является преступлением, но по мнению МВД, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

Тогда же МВД сообщило, что дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». А адвокат Орозайым Нарматовой утверждал, что упоминалась статья «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

Об этой статье ему сообщила сама Нарматова. Кроме того дом девушки обыскали.

«Дорогие соотечественники! Спасибо за поддержку, соболезнования и единство за правду! Сейчас спецслужбы забрали меня к родственникам. Утром доставят в Москву. Я в порядке! Я подписала подписку о неразглашении расследования, была разъяснительная работа, всем спасибо. Я тебе завтра расскажу подробнее, слава Богу за всех! Я прошу прощения за доставленные неудобства», — сообщила она около полуночи 10 сентября.

МВД объявило Нарматову свидетельницей и отпустило после допроса после того, как ее задержание вызвало резонанс. В Оше прошел митинг в ее поддержку. О политических гонениях, запугивании и даже расчистке политического поля для провластных кандидатов в депутаты говорили как оппоненты, так и сторонники действующей власти. Она и сама ранее была сторонницей Садыра Жапарова, но поменяла мнение о политике, когда он пришел к власти.

Из сторонницы в критика

Нарматова была активной сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, который тогда был в опале. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года и даже была сопредседательницей партии. Лидерами партии тогда были нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Нарматова заявляла, что во время президентства Алмазбека Атамбаева, на неё и членов молодёжного крыла партии «Мекенчил» шли гонения из-за того, что они поддерживали Жапарова.

Нарматова ушла из «Мекенчил» в 2017 году из-за того, что часть членов партии на выборах президента решили поддержать Сооронбая Жээнбекова — Садыр Жапаров тогда тоже хотел баллотироваться, но был задержан по прибытию в Кыргызстан и смог выйти на свободу лишь в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.

Уйдя из «Мекенчил» Нарматова стала поддерживать Адахана Мадумарова, лидера «Бутун Кыргызстан», оппозиционно настроенного правлению Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. По ее словам, Жапаров был с ней согласен в поддержке Мадумарова.

Когда Жапаров оказался на свободе, то сказал, что золота на Кумторе нет — это высказывание разозлило Нарматову. Но она говорила, что все равно верила в него, как в политика — правда, считала, что его окружение «толкнет его в пропасть». Она не раз критично высказывалась в отношении его решений и стала жертвой атаки провластных фейков.