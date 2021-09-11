Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что задержана устойчивая преступная группа, подозреваемая в совершении причинения имущественного ущерба, разбойного нападения и создании майнинг-фермы.

По данным милиции, 25 августа 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека обратился гражданин Т.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.Н. По его словам, он с 2018 года по настоящее время снимал в аренду частный дом за $1600 в месяц.

«Однако, не заплатив остаток в размере $400 съехал без приема-сдачи аренды дома. А.Н. пробил несколько стен в доме, а также сломал всю мебель, увез телевизор, картины, теннисный стол и ковры. Общая сумма ущерба устанавливается», — отметили в ГУВД.

После было начато досудебное производство по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В ходе следствия сотрудники милиции выяснили, что ранее, 24 июля 2021 года, на этот дом было совершено разбойное нападение неизвестными лицами с именами «Т.», «И.», «А.» и «А.».

Тогда факт был зарегистрирован и начато досудебное производство по статье «Разбой».

После, милиция задержала шестерых молодых парней в возрасте 20-26 лет. Во время обыска в автомобиле марки «Дэу-Нексия» были обнаружены и изъяты автомат Калашникова (АК-74) со стертыми номерами, нож с пластиковой рукояткой и второй нож с деревянной рукояткой.

Кроме того, по данным ГУВД, в ходе обыска их домов в городе Нарын и в селе Кара-Чий были обнаружены и изъяты аппараты для майнинг-фермы и другое оборудование. В милиции отметили, что расследование продолжается.