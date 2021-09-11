Омбудсмен Токон Мамытов потребовал объяснений от МВД по факту задержания активистки Орозайым Нарматовой. Об этом сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена.

Омбудсмен Токон Мамытов. Фото: Пресс-служба аппарата президента.

По ее данным, Мамытов намерен обратиться к Генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой разобраться по факту задержания Нарматовой в аэропорту Оша.

Омбудсмен отметил тот факт, что днем МВД сообщало, что активистка обвиняется в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной розни, но позже заявило о допросе Нарматовой в качестве свидетеля.

«Если Орозайым Нарматова была допрошена как свидетель, тогда чем объясняется необходимость ее задержания и доставки в Бишкек, и почему она не была допрошена на месте первичного задержания», — подчеркнул омбудсмен.

Также Мамытов заявил, что учитывая то, что Орозайым Нарматова в течение полугода лишилась мамы и брата, представителям правоохранительных органов следовало бы проявить человечность и элементарную тактичность по отношению к ней.

Задержание Нарматовой

Активистка Орозайым Нарматова была задержана ранним утром 10 сентября в Оше. Она в течение нескольких лет проживала в Москве, а в Кыргызстан приехала на похороны близкого родственника и из аэропорта в Оше собиралась вылететь в Россию.

В МВД объяснили ее задержание тем, что она в течение нескольких лет «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны».

По версии следствия, она критиковала власть «с целью увеличения протестного потенциала среди мигрантов и граждан на территории Кыргызстана».

«В публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация деятельности властей. Так, деятельность последней свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса с целью формирования негативного общественного мнения для дальнейшего создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что собранные материалы по этому делу зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Задержание Нарматовой вызвало общественный резонанс. В Оше прошел митинг в ее поддержку. Политики заявили, что идет расчистка и политгонения. После этого МВД объявило Нарматову свидетельницей и отпустило после допроса.

«Дорогие соотечественники! Спасибо за поддержку, соболезнования и единство за правду! Сейчас спецслужбы забрали меня к родственникам. Утром доставят в Москву. Я в порядке! Я подписала подписку о неразглашении расследования, была разъяснительная работа, всем спасибо», — сообщила она около полуночи 10 сентября.

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