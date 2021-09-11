Политические партии «Реформа» и «Ата-Мекен» объединились для участия в парламентских выборах, назначенных на 28 ноября.

Сообщается, что представители партий подписали меморандум «в целях объединения демократических сил».

Политическая партия «Реформа» и политическая партия «Ата-Мекен» подписали Меморандум в целях объединения демократических сил для участия на предстоящих парламентских выборах 2021 г.



Призываем демократические силы к объединению! https://t.co/3fd0l7IzkA — Reforma (@Reforma_kg) September 11, 2021

«Мы настоятельно рекомендуем всем высшим должностным лицам государства, лидерам политических партий и гражданского общества отказаться от политики конфронтации, разжигания ненависти и вражды. Мы предлагаем продвигать идею солидарности, смысл которой взаимное уважение, понимание и сотрудничество между различными социальными группами, идеологическими и политическими течениями», — заявили в «Реформе».

Ранее, 2 сентября, лидерка «Реформы» Клара Сооронкулова сообщила, что они с партией «Ата-Мекен» провели переговоры.

На предстоящие выборы депутатов в Жогорку Кенеш заявки подали 75 политических партий. Регистрация кандидатов заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов – 29 октября.