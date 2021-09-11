Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что в столицу прибыло 210 новых автобусов из Узбекистана. По ее данным, они работают на газомоторном двигателе и не вредят экологии.

Автобусы ISUZU. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека. Автобусы ISUZU. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека. Автобусы ISUZU. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека. Автобусы ISUZU. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

Автобусы презентовали утром 11 сентября на площади «Ала-Тоо». После этого они разъехались по маршрутам.

«Для обеспечения города общественным транспортом, муниципалитетом проведены мероприятия по предоставлению муниципальных маршрутов в аутсорсинг до проведения конкурса», — напомнили в мэрии.

Муниципалитет заключил договор о сотрудничестве с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» по поставке автобусов японской марки ISUZU, которые производят в Узбекистане.

В мэрии отметили, что до конца 2021 года фирма доставит 350 автобусов. А в 2022-2023 годах, возможно, увеличит их количество до одной тысячи.

В Бишкеке курсируют 50 таких же автобусов. Закуп новых автобусов мэрия начала планировать на фоне очередной забастовки водителей маршруток, когда те отказались выходить на линии и требовали повысить оплату за проезд.

Пятидневный протест водителей оставил горожан города без транспорта. Для решения проблемы с транспортом мэрия Бишкека решила привезти новые автобусы и увеличить автопарк.