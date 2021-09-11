Пресс-служба администрации президента сообщила, что в Венгрии учреждено посольство Кыргызстана. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Так, правительству поручено решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности посольства.

Отмечается, что такое решение принято в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызстана с Венгрией.

Посольство будет находиться в Будапеште.

В сентябре 2020 года Кыргызстан и Венгрия подписали Совместную декларацию и пакет документов о стратегическом партнерстве. Так, Венгрия стала первым стратегическим партнером Кыргызстана в Европе.