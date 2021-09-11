Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 11 сентября сообщила, что член ЦИК Акылбек Эшимов задержан по подозрению в мошенничестве.

Акылбек Эшимов. Фото/ Кабар.

Гражданин А.Д. обратился в ГКНБ с просьбой принять меры в отношении действующего члена ЦИК А.Э.

Сообщается, что по словам заявителя, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взяли у него $550 тысяч за то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке кандидатов в депутаты от этой же партии на парламентских выборах 2020 года.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ.

Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали.

«Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на весь период следствия», — добавили в пресс-центре.

Акылбек Эшимов — член ЦИК с 2016 года. Ранее он был депутатом Жогорку Кенеша с 2010 по 2015 год от партии «Республика».