Школа №69 в селе Домор Сузакского района Джалал-Абадской области названа в честь ее бывшего директора. Жаанбай Узаков родился в 1921 году, в 1941 году ушел на фронт, дошел до Берлина, штурмовал Рейхстаг и стал кавалером ордена Славы III степени. После войны он окончил педагогический институт и вернулся в родные края, где 50 лет проработал учителем русского языка, а 30 из них — директором школы.

Уже уйдя на пенсию, вплоть до самой смерти в 2013 году, он продолжал вместе с новым директором обивать пороги районных и областных администраций с просьбами помочь сделать в школе капитальный ремонт. Но даже его авторитета не хватило, чтобы что-то изменить.

Нынешний директор Аманбай Атабеков показывает нам печальные достопримечательности: сгнившие полы, трещины во всю стену, грозно нависшие потолки, самодельную систему отопления. Самый большой класс, где проводят собрания, новогодние елки и вообще все мероприятия, подпирает посередине балка. Ее поставили недавно, чтобы не обвалился потолок. На вопрос, не боятся ли ученики заходить в такой класс, директор только грустно улыбается и машет рукой: все уже привыкли.

Само здание 1963 года постройки – изначально колхозный сарай, построенный самими жителями. По заключению МЧС, использованию не подлежит. На строительство нового корпуса нужно, по данным, 25 миллионов сомов. Но из бюджета каждый год выделяют только 20-30 тысяч сомов и говорят следить за школой. Они и следят.

«Здесь все отваливалось. Замазали. Зашпаклевали».

«Здесь все трещинах. Мы все зашпаклевали»

«Здесь в прошлом году треснула стена. Зашпаклевали».

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Жузумкан Асхатбекова