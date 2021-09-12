Однажды за ужином бортовой переводчик из Москвы понял, что ничего не знает о Кыргызстане – и тут же забронировал билет на самолет.

Теперь он бишкекский предприниматель Филипп Грибанов, радиоведущий Боря Глобус и начинающий арт-дилер, который прививает кыргызстанцам любовь к искусству.

Каково это – иностранцу строить бизнес в Кыргызстане, какие возможности мы не замечаем здесь и как Филипп смог найти себя в 33 года – в четвертом выпуске нашего подкаста «Меня не отпускает».