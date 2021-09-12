Однажды за ужином бортовой переводчик из Москвы понял, что ничего не знает о Кыргызстане – и тут же забронировал билет на самолет.
Теперь он бишкекский предприниматель Филипп Грибанов, радиоведущий Боря Глобус и начинающий арт-дилер, который прививает кыргызстанцам любовь к искусству.
Каково это – иностранцу строить бизнес в Кыргызстане, какие возможности мы не замечаем здесь и как Филипп смог найти себя в 33 года – в четвертом выпуске нашего подкаста «Меня не отпускает».
Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и просто жить. Вы можете слушать нас прямо на сайте «Клоопа», но гораздо удобнее делать это на подкаст-платформах или на Яндекс.Музыке.
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Не пропустите наши прошлые выпуски:
Выпуск №3:
Как я вырастила армию мух и проучила хулиганов. Самый творческий выпуск подкаста «Меня не отпускает»
Над подкастом работают:
Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов
Лого: Дарья Удалова
Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов
«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.