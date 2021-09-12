Накануне журналисты расследователи YouTube-канала Temirov LIVE опубликовали материал о тендерных махинациях свата президента Садыра Жапарова Турусбека Тумонбаева. Тумонбаев руководит госучреждением «Унаа» и, по данным журналистов-расследователей, 21 июля 2021 года это учреждение провело тендер на полмиллиарда сомов на закупку бланков техпаспортов и водительские права международного образца. Победила в тендере компания «Госзнак», а журналисты нашли этой фирмы с дочерью того самого Тумонбаева.

12 сентября, то есть после выхода расследования, Кабмин выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что деятельность «Унаа» проверяют. Разъяснения сделал глава кабмина Улукбек Марипов.

«26 августа текущего года в соответствии с поручением Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова была начата проверка деятельности государственного учреждения «Унаа». Позже указанный тендер был отменен до подписания договора, а государственному учреждению «Унаа» было рекомендовано не допускать повышения стоимости бланков свидетельств о регистрации транспортных средств международного образца. Окончательные итоги проверки будут подведены 13 сентября и доведены до общественности», — утверждает кабмин.

По информации кабинета министров, подписание договора с «Гознаком» привело бы к удорожанию цен на бланки практически в 2 раза.