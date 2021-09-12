Фото: Госагентство спорта

Госагентство по делам спорта сообщило, что кыргызстанец Калыс Нурланбек уулу завоевал золото на первых Играх стран СНГ.

Его первый бой со спортсменом из России закончился результатом 5:1 в пользу кыргызстанца. Выиграл он и в полуфинале против белорусского каратиста, а в финале оппонент не вышел на ринг и Калыс Нурланбек уулу автоматически стал чемпионом в весовой категории до 67 килограммов.

Игры стран СНГ проходили в Казани с 4 по 11 сентября, в них участвовали более тысячи спортсменов со всего СНГ.

Калыс Нурланбек уулу — чемпион Кыргызстана по карате. В 2019 году он

был бронзовым призером на международном турнире «Кубок успеха» по карате-до WKF. А в 2011 году, будучи совсем юным, он стал золотым медалистом на международном турнире по каратэ-до WKF памяти мастера спорта Казахстана Нурлана Байжанова.