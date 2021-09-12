Пресс-служба МЧС сообщила,что крупный пожар в Чон-Кеминской долине полностью потушен 11 сентября в 18:45 часов.

Лесной пожар в Чон-Кеминской долине. Фото: МЧС. Лесной пожар в Чон-Кеминской долине. Фото: МЧС. Лесной пожар в Чон-Кеминской долине. Фото: МЧС.

По данным ведомства, пожар возник 7 сентября в ущелье Кок-Жар, Борду Кыргызского Ала-Тоо. Это место относится к природному парку Чон-Кемин.

Пожар был локализован спустя два дня, 9 сентября в 17:50 часов. На тушение пожара 11 сентября были привлечены 10 спасателей из Кеминского отдела чрезвычайных ситуаций, а также около 12 местных жителей и 20 сотрудников Агентства лесного хозяйства.

В МЧС отметили, что при пожаре сгорели корни деревьев, некоторые их них упали. Общая площадь пожара составила 40 гектаров.

Видео: МЧС.

Ранее в министерстве сообщили, что пожар возник из-за халатного и равнодушного отношения людей к природе. Также в ведомстве отметили, что тушение огня в этом районе потребовало больших усилий из-за суровых лесных условий.

«Спасателям приходится пройти десятки километров. Из-за засухи в лесу и на склонах гор трава вся высохла, по этой причине риск возникновения пожара остается высоким. В этих условиях просим соблюдать пожарную безопасность и препятствовать возникновению природных катаклизмов», — сообщили в МЧС.